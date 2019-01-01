  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كرينبول يكشف قيمة التعهدات لميزانية الاونروا

الثلاثاء 25 يونيو 2019 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
كرينبول يكشف قيمة التعهدات لميزانية الاونروا


نيويورك /سما/

كشف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيير كرينبول،أن الدول الأعضاء تعهدت في مؤتمر المانحين بتقديم 110 ملايين دولار لأنشطة الأونروا .

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته: "على مدار نحو سبعة عقود أوفت الأونروا بشكل فعال بولايتها لمساعدة لاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم. من المؤسف عدم التوصل حتى الآن إلى حل سياسي يفي باحتياجات وتطلعات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأكد غوتيريش على أهمية مواصلة بذل جهود السلام لتحقيق حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. وفي الوقت نفسه، يجب النظر إلى استمرار عمل الأونروا ليس فقط على أنه مسؤوليتنا المشتركة ولكن أيضا باعتباره نجاحنا المشترك".

وأشار الأمين العام إلى الإصلاحات الكبرى وتدابير الحد من التكاليف التي قامت بها الأونروا لتقليص الإنفاق. وخلال السنوات الخمس الماضية تمكنت الوكالة من توفير 500 مليون دولار عبر هذه التدابير الداخلية. كما استطاعت تنويع قاعدة مانحيها.

الأكثر قراءة اليوم

كاتبة اسرائيلية تزعم :"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين..

لهذا السبب .. الاحتلال يوقف نقل الوقود لمحطة كهرباء غزة حتى اشعار اخر

السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة: "ما هو العيب في استسلام الفلسطينيين؟"

ديختر: إنهاء المشكلة الأمنية الخطيرة في قطاع غزة تكمن في خيارين لا ثالث لهما!

الرئيس: نحارب الإرهاب أينما كان والحل السياسي هو المهم

إسرائيل تسمح لفلسطينية بزيارة قبري والدها وشقيقها بعد منع استمر 71 عاماً

بالصور.. انطلاق أعمال مؤتمر "المنامة".. كوشنر: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن دون حل سياسي

الأخبار الرئيسية

6

شاهد.. كوشنير يعرض فيديو تحويل غزة لـ"مدينة أحلام" ولقطات لخريطة فلسطين الجديدة!

انطلاق

بالصور.. انطلاق أعمال مؤتمر "المنامة".. كوشنر: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن دون حل سياسي

هنية: فلسطين ليست للبيع و جاهزون من الآن للقاء أبو مازن وقيادة فتح في أي مكان

2

اسرائيل تحرض على السلطة والقيادة... "القيادات صاروا مليونيرات بعد أن نهبوا أموال التبرعات الدولية"

حماس

حماس توجه رشائل شديدة اللهجة لاسرائيل.. تلاعب الاحتلال ينذر بعواقب وخيمة