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غوتيريش: من المهم مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية الدولتين

الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: من المهم مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية الدولتين


نيويورك /سما/

 ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء، أن من المهم "مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وكان غوتيريش يتحدث في مؤتمر في نيويورك لجمع أموال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بينما استعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان في البحرين عن خطة اقتصادية حجمها 50 مليار دولار للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترامب ستتخلى عن "حل الدولتين"، الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

ورفضت إدارة ترامب باستمرار الالتزام بتلك الرؤية، وأبقت الشق السياسي من خطة السلام طي الكتمان حتى الآن

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