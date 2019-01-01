بريطانيا تعلن مواصلة دعمها لـ"الأونروا"

لندن /سما/

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء انها سوف تزيد دعمها المادي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، حيث سيصل مجموع ما تقدمه المملكة المتحدة هذا العام (2019-2020) للأونروا الى ما يقارب 85.5 مليون دولار امريكي.

جاء هذا الإعلان خلال حضور المملكة المتحدة مؤتمر المانحين الذي عقدته "الأونروا" اليوم الثلاثاء/ 25 حزيران في نيويورك، حيث أكدت المملكة المتحدة خلال المؤتمر بأنها سوف تستمر في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وستعمل المملكة المتحدة على تقديم الدعم المالي بشكل سريع، وذلك للمساعدة في تخفيف بعض من الضغوط المالية التي تواجهها الوكالة في الوقت الحالي، حيث تعتبر المملكة المتحدة الأونروا قوة ضرورية بمجال المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط من خلال المساهمة في توفير التعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء الفلسطينية. وحثت بريطانيا في نيويورك المجتمع الدولي والدول المانحة في النظر الى إمكانية زيادة المساعدات المقدمة لـ"الأونروا".

من جهته، علق القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول على ذلك قائلاً: " يؤكد إعلاننا اليوم عن استمرار دعمنا القوي لدور الأونروا في توفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة".

ومن لندن، قال وزير شؤون الشرق الأوسط، د. اندرو موريسون: "لقد كانت ومازالت المملكة المتحدة داعمة للأونروا، وأنا أشعر بقلق عميق إزاء التحديات التي تواجهها الوكالة. وفي غياب التمويل الاضافي، قد لا تتمكن الأونروا من الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية في غزة بحلول شهر تموز المقبل. أحث الجهات المانحة الأخرى على زيادة دعمها للأونروا وخصوصاً في هذا الوقت الحرج".

وأضاف "الحل السياسي وحده هو الذي يمكن أن يوفر تسوية عادلة وواقعية للاجئين الفلسطينيين، وحتى ذلك الوقت تبقى المملكة المتحدة ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط."

خلال الشهر الماضي، وفي أول زيارة له كوزير لشؤون الشرق الأوسط، قام الوزير موريسون بزيارة الضفة الغربية وقطاع غزة حيث شاهد بشكل مباشر العمل الهام الذي تقوم به الأونروا من اجل اللاجئين الفلسطينيين.