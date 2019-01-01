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الرئيس يقلد رئيس اللجنة البرلمانية تشيلي – فلسطين نجمة بيت لحم

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يقلد رئيس اللجنة البرلمانية تشيلي – فلسطين نجمة بيت لحم


رام الله / سما /

 قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة البرلمانية تشيلي - فلسطين سيرجيو جاهونا، نجمة بيت لحم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، جاهونا، بحضور عدد من أعضاء البرلمان التشيلي، وعدد من أعضاء الوفد المرافق للرئيس التشيلي.

ومنح الرئيس، جاهونا، نجمة بيت لحم، تقديرا لدوره المتميز في توطيد العلاقات الثنائية بين تشيلي وفلسطين، وتعزيز روابط الصداقة بين الشعبين اللذين تربطهما أواصر الأخوة والقيم الانسانية والتضامن، وتثمينا لمواقفه النبيلة والتزامه بالدفاع عن قضايا الحق والحرية والسلام، وفي المقدمة منها قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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