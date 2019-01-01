الرئيس يثمن مواقف السعودية الداعمة للقضية الفلسطينية

رام الله / سما /

ثمّنالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للقضية الفلسطينية ولشعبنا، والتي كان آخرها البيان الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي أكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والداعي لحل الصراع استنادا إلى مبادرة السلام العربية والتي دعت إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس على أن هذه المواقف ليست بالغريبة على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والقيادة السعودية، والشعب السعودي، وأن شعبنا يقدر عاليا هذه المواقف المبدئية التي تعبر عن أصالة المملكة وشعبها وقيادتها.