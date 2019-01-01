  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مزهر: المشاركة العربية في ورشة البحرين تساوق مع الأهداف الأمريكية والصهيونية

الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزهر: المشاركة العربية في ورشة البحرين تساوق مع الأهداف الأمريكية والصهيونية


غزة / سما /

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية، أن المشاركة العربية في ورشة البحرين خيانة واضحة وصريحة وتساوق مع الأهداف الأمريكية والصهيونية، مشيرة إلى أن الموقف الفلسطيني مجتمعا اليوم دليل على رفض شعبنا لصفقة القرن.

وأوضّح جميل مزهر عضو لجنة المتابعة خلال كلمته في المؤتمر الوطني الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن ومؤتمر البحرين الذي أقيم في غزة مساء اليوم الثلاثاء، أن شعبنا الفلسطيني مصمم على التصدي لصفقة القرن الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار مزهر إلى أن مؤتمر البحرين يهدف لدمج الكيان الصهيوني بالمنطقة العربية، مشدّدا على أن أمريكا لن تنجح في فرض هيمنتها على المنطقة.

كما ثمن كل الفعاليات والتحركات في العواصم العربية التي خرجت ضد مؤتمر البحرين وصفقة القرن، مبينًا أن الوحدة والتمسك بالحقوق نضع حدًا للعربدة الامريكية.

ولفت مزهر، أن المؤتمر الشعبي في غزة يأتي تزامنا مع اجتماع المشاركين في مؤتمر البحرين الذي يعرض فيه كوشنير بنود المؤامرة.

كما ثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في دولة مصر في إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية التي تعتبر عنصرًا رئيسيًا وأكبر رد لإفشال ما تسمى صفقة القرن، مشيرًا إلى أن استمرار الانقسام يصب في خدمة الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

كاتبة اسرائيلية تزعم :"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين..

لهذا السبب .. الاحتلال يوقف نقل الوقود لمحطة كهرباء غزة حتى اشعار اخر

السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة: "ما هو العيب في استسلام الفلسطينيين؟"

الرئيس: نحارب الإرهاب أينما كان والحل السياسي هو المهم

ديختر: إنهاء المشكلة الأمنية الخطيرة في قطاع غزة تكمن في خيارين لا ثالث لهما!

إسرائيل تسمح لفلسطينية بزيارة قبري والدها وشقيقها بعد منع استمر 71 عاماً

مظاهرات في الضفة و إضراب شامل يشلّ مرافق الحياة بغزة

الأخبار الرئيسية

انطلاق

انطلاق أعمال مؤتمر "المنامة".. كوشنر: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن دون حل سياسي عادل للنزاع

هنية: فلسطين ليست للبيع و جاهزون من الآن للقاء أبو مازن وقيادة فتح في أي مكان

2

اسرائيل تحرض على السلطة والقيادة... "القيادات صاروا مليونيرات بعد أن نهبوا أموال التبرعات الدولية"

حماس

حماس توجه رشائل شديدة اللهجة لاسرائيل.. تلاعب الاحتلال ينذر بعواقب وخيمة

العالول للعرب المشاركين في ورشة العار : طعناتكم في ظهورنا زادت ونأمل ان تصحو شعوبكم من سباتها