  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يستولي على رافعة كهرباء ومركبة خدمات لبلدية بيت أمر

الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على رافعة كهرباء ومركبة خدمات لبلدية بيت أمر


الخليل / سما /

 استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، على رافعة للكهرباء "شاحنه" ومركبة خدمات تابعتين لبلدية بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، أنه أثناء عمل طاقم عمال الكهرباء في صيانة شبكة كهرباء البلدة بمنطقة بيت زعتة شرق بيت أمر، وهي منطقة تقع ضمن حدود البلدية، داهمت قوات الاحتلال المنطقة وأجبرت العمال على التوقف عن مواصلة عملهم واحتجزتهم واستولت على الرافعة "الشاحنة" والمركبة ونقلتهما إلى ما يسمى معسكر "عصيون" شمال الخليل.

ومن جهتها قامت بلدية بيت أمر بإبلاغ الارتباط العسكري الفلسطيني، موضحه ما يترتب على ذلك من عدم تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، نشب حريق في الاراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على اراضي مواطني بيت أمر وحلحول وممتلكاتهم شمال الخليل، ولا زال الحريق المحاذي لبيوت المستوطنين مشتعلا حتى إعداد هذا الخبر.

الأكثر قراءة اليوم

كاتبة اسرائيلية تزعم :"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين..

لهذا السبب .. الاحتلال يوقف نقل الوقود لمحطة كهرباء غزة حتى اشعار اخر

السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة: "ما هو العيب في استسلام الفلسطينيين؟"

الرئيس: نحارب الإرهاب أينما كان والحل السياسي هو المهم

ديختر: إنهاء المشكلة الأمنية الخطيرة في قطاع غزة تكمن في خيارين لا ثالث لهما!

إسرائيل تسمح لفلسطينية بزيارة قبري والدها وشقيقها بعد منع استمر 71 عاماً

مظاهرات في الضفة و إضراب شامل يشلّ مرافق الحياة بغزة

الأخبار الرئيسية

انطلاق

بالصور.. انطلاق أعمال مؤتمر "المنامة".. كوشنر: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن دون حل سياسي

هنية: فلسطين ليست للبيع و جاهزون من الآن للقاء أبو مازن وقيادة فتح في أي مكان

2

اسرائيل تحرض على السلطة والقيادة... "القيادات صاروا مليونيرات بعد أن نهبوا أموال التبرعات الدولية"

حماس

حماس توجه رشائل شديدة اللهجة لاسرائيل.. تلاعب الاحتلال ينذر بعواقب وخيمة

العالول للعرب المشاركين في ورشة العار : طعناتكم في ظهورنا زادت ونأمل ان تصحو شعوبكم من سباتها