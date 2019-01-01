الاحتلال يستولي على رافعة كهرباء ومركبة خدمات لبلدية بيت أمر

الخليل / سما /

استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، على رافعة للكهرباء "شاحنه" ومركبة خدمات تابعتين لبلدية بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، أنه أثناء عمل طاقم عمال الكهرباء في صيانة شبكة كهرباء البلدة بمنطقة بيت زعتة شرق بيت أمر، وهي منطقة تقع ضمن حدود البلدية، داهمت قوات الاحتلال المنطقة وأجبرت العمال على التوقف عن مواصلة عملهم واحتجزتهم واستولت على الرافعة "الشاحنة" والمركبة ونقلتهما إلى ما يسمى معسكر "عصيون" شمال الخليل.

ومن جهتها قامت بلدية بيت أمر بإبلاغ الارتباط العسكري الفلسطيني، موضحه ما يترتب على ذلك من عدم تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، نشب حريق في الاراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على اراضي مواطني بيت أمر وحلحول وممتلكاتهم شمال الخليل، ولا زال الحريق المحاذي لبيوت المستوطنين مشتعلا حتى إعداد هذا الخبر.