  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النخالة: نحن نقف أمام حقيقة بدون أوهام.. فلا دولة ولا سلام

الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة: نحن نقف أمام حقيقة بدون أوهام.. فلا دولة ولا سلام


غزة / سما /

قال الأمين لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، مساء اليوم الثلاثاء،  إن مؤتمر البحرين يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة صفقة القرن.

ولفت النخالة في كلمة له بالمؤتمر الوطني الذي عقد مساء اليوم بالتزامن مع انطلاق ورشة المنامة، إلى أن الشعب الفلسطيني لديه فرصة تاريخية، لإعادة الحسابات من جديد.

وأضاف، قائلاً:" من أجل أن نفتح آفاقا أمام شعبنا وأمام أجيالنا القادمة، بأن هذا المشروع الإسرائيلي الذي تسلل إلى جسد الأمة عبر بوابة فلسطين يجب أن يُقاوم".

وتابع بالقول:" نحن اليوم في مواجهة صفقة القرن نقف أمام الحقيقة بدون أوهام، فلا دولة ولا سلام.".

وتساءل النخالة:" فهل نتوقف جميعا فلسطينيين وعربا، ونقول نحن شعب وقع عليه ظلم تاريخي، وعليه أن يدفع هذا الظلم مهما كانَت التضحيات؟، على حد تعبيره.

الأكثر قراءة اليوم

كاتبة اسرائيلية تزعم :"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين..

لهذا السبب .. الاحتلال يوقف نقل الوقود لمحطة كهرباء غزة حتى اشعار اخر

السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة: "ما هو العيب في استسلام الفلسطينيين؟"

الرئيس: نحارب الإرهاب أينما كان والحل السياسي هو المهم

ديختر: إنهاء المشكلة الأمنية الخطيرة في قطاع غزة تكمن في خيارين لا ثالث لهما!

إسرائيل تسمح لفلسطينية بزيارة قبري والدها وشقيقها بعد منع استمر 71 عاماً

مظاهرات في الضفة و إضراب شامل يشلّ مرافق الحياة بغزة

الأخبار الرئيسية

انطلاق

بالصور.. انطلاق أعمال مؤتمر "المنامة".. كوشنر: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن دون حل سياسي

هنية: فلسطين ليست للبيع و جاهزون من الآن للقاء أبو مازن وقيادة فتح في أي مكان

2

اسرائيل تحرض على السلطة والقيادة... "القيادات صاروا مليونيرات بعد أن نهبوا أموال التبرعات الدولية"

حماس

حماس توجه رشائل شديدة اللهجة لاسرائيل.. تلاعب الاحتلال ينذر بعواقب وخيمة

العالول للعرب المشاركين في ورشة العار : طعناتكم في ظهورنا زادت ونأمل ان تصحو شعوبكم من سباتها