النخالة: نحن نقف أمام حقيقة بدون أوهام.. فلا دولة ولا سلام

غزة / سما /

قال الأمين لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، مساء اليوم الثلاثاء، إن مؤتمر البحرين يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة صفقة القرن.

ولفت النخالة في كلمة له بالمؤتمر الوطني الذي عقد مساء اليوم بالتزامن مع انطلاق ورشة المنامة، إلى أن الشعب الفلسطيني لديه فرصة تاريخية، لإعادة الحسابات من جديد.

وأضاف، قائلاً:" من أجل أن نفتح آفاقا أمام شعبنا وأمام أجيالنا القادمة، بأن هذا المشروع الإسرائيلي الذي تسلل إلى جسد الأمة عبر بوابة فلسطين يجب أن يُقاوم".

وتابع بالقول:" نحن اليوم في مواجهة صفقة القرن نقف أمام الحقيقة بدون أوهام، فلا دولة ولا سلام.".

وتساءل النخالة:" فهل نتوقف جميعا فلسطينيين وعربا، ونقول نحن شعب وقع عليه ظلم تاريخي، وعليه أن يدفع هذا الظلم مهما كانَت التضحيات؟، على حد تعبيره.