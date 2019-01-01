انطلاق أعمال مؤتمر "المنامة".. كوشنر: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن دون حل سياسي عادل للنزاع

المنامة /سما/

انطلقت أعمال مؤتمر "الازدهار من أجل السلام" في العاصمة البحرينية المنامة، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تعرض الجوانب الاقتصادية لـ "خطة السلام" الأميركية في الشرق الأوسط والتي باتت معروفة باسم "صفقة القرن"، وسط مقاطعة وغضب واسع.

وافتتح مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر الورشة، التي يستضيفها فندق فخم في العاصمة البحرينية المنامة.

وأزضح جاريد كوشنر مستشار الرئيس الامريكي، مهندس الصفقة، أن أن الغرض من ورشة البحرين هو تبني مواقف جديدة بهدف حل قضايا الشرق الأوسط، والشعب الفلسطيني الذي يعاني لمدة طويلة، وهو بحاجة لقرارات جديدة بهدف السلام، كما أننا نحتاج لمناقشات معمقة ضمن الحاضرين في الورشة.

وقال كوشنر خلال افتتاح المؤتمر الذي تقاطعه السلطة الفلسطينية: لن تتمّ مناقشة القضايا السياسية في ورشة المنامة، مضيفا: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن من دون حل سياسي عادل للنزاع.

وأضاف: خطتنا اسمها "فرصة القرن" وليس كما يسميها البعض "صفقة القرن"، مضيفا: علينا تحقيق تقدم بالقضية الفلسطينية ونحتاج لخطة جديدة ودعم مالي ودولي للوصول لذلك.

وتابع: الرئيس ترامب يعمل من أجل خدمة القضية الفلسطينية والشرق الأوسط من خلال إحلال السلام.

واردف قائلا: أن المسائل السياسية لن تناقش خلال ورشة البحرين، مؤكداً أن النمو الاقتصادي للفلسطينيين مستحيل من دون حل القضية في الشرق الأوسط.

وقال كوشنر:"علينا أن نتخيل واقعا جديدا في الشرق الأوسط ونقوم بعمل الكثير من المشاريع في المنطقة.

وأضاف : لنحول هذه المنطقة من ضحية إلى نموذج تقدم في العالم.

وتابع: نعتقد أنه بإمكاننا مضاعفة إجمالي الناتج القومي للشعب الفلسطيني وتقليل الفقر بنسبة 50 بالمئة، مضيفاً أن الاتفاق على مسار اقتصادي شرط ضروري للسلام"، مؤكدا أن ترامب وأمريكا لم يتخليا عن الفلسطينيين".

ونوه إلى أن السلطة الفلسطينية منعت العديد من رجال الأعمال والاقتصاديين الفلسطينيين من المشاركة في الورشة.

واشار الى ن هناك مجموعة تتحكم بالشعب الفلسطيني.

يتبع....