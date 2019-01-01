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السعداوي يترأس الاجتماع التحضيري للوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين

الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعداوي يترأس الاجتماع التحضيري للوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين


رام الله/سما/

 عقدت وزارتي الريادة والتمكين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا تحضيريا اليوم الثلاثاء في الامانة العامة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله وذلك بحضور ممثلين عن القطاع الخاص ورياديين فلسطينيين من قطاعات مختلفة من الضفة الغربية والقدس , وترأس الوفد الحكومي خلال الاجتماع وزير الدولة لشؤون الريادة والتمكين المهندس أسامة السعداوي حيث أكد على أهمية دعم المشاريع الريادية وتمكينها في كافة الاراضي الفلسطينية . و ناقش الاجتماع الاجندة التي سيحملها الوفد الفلسطيني المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في الصين مطلع الاسبوع القادم , والذي سيضم ممثلين عن القطاع الخاص ورياديين فلسطينيين بحضور وزيري الريادة والتمكين اسامة السعداوي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق  سدر كممثلين عن الحكومة الفلسطينية , وشدد الوزير السعداوي على أهمية المشاركة الفلسطينية المتنوعة في هذا المنتدى العالمي الهام والذي سيكون بمثابة استثمار فلسطيني دولي جديد لدعم كافة القطاعات الريادية في فلسطين لاسيما وأنه يشكل بوابة استثمارية واقتصادية هامة سوف يسعى الوفد من خلالها الى اقامة علاقات واسعة و شراكات واتفاقيات تعاون واستقبال وفود وخبراء صينيين للاستفادة من خبراتهم في هذا القطاع ووضع فلسطين على خارطة المشاريع الريادية على مستوى العالم .

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