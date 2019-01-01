ابو عيطة: أعلناها وطبقناها.. لا لصفقة القرن ويوجه رسالة للبحرين مفادها..

غزة / سما /

أكد الدكتور فايز ابو عيطة نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفصائل الفلسطينية موحدة في مواجهة صفقة القرن ومؤتمر البحرين.

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن ورفض مؤتمر البحرين بمدينة غزة ، تحت شعار "معا وسويا حتى التحرير والعودة".

وأضاف ابو عيطة: باسم الرئيس عباس نبارك هذا المؤتمر الوطني الوحدوي لكل أبناء فلسطين

واستطرد: نقول لأمريكا ان صفقة القرن لن تمر ونقول لدولة البحرين اننا مصدومون من هذا التخاذل البحريني ومن بعض الدول العربية التي استجابت لدعوة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: أوقفنا علاقاتنا مع الإدارة الأمريكية منذ بداية الحديث عن صفقة القرن فماذا تبقى لشعبنا حتى ننتظر لنعلم أو نعرف ما هي صفقة القرن.

وتابع: أعلناها وطبقناها .. لا لصفقة القرن، مشيرا الى أن شعبنا موحد لمواجهة كافة المؤامرات ضد قضيتنا

واردف قائلا: "لا مجاملة مع من يتأمر على القضية الفلسطينية، ومن يريد أن يحافظ على نظامه السياسي أو كرسي الحكم فهذا لن يأتي على حساب الشعب الفلسطيني.

وشدد نائب امين سر المجلس الثوري لفتح، على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية حتى لو خذلنا البعض

وأكد أنه يجب على الجميع الالتزام بالوحدة الوطنية لتفويت الفرصة على المتآمرين على الحقوق الوطنية.