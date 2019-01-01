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شاهد.. حماس: تفاهمات التهدئة بمرحلة الخطر الشديد وتدعو للقاء وطني عاجل بقيادة الرئيس

الثلاثاء 25 يونيو 2019 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. حماس: تفاهمات التهدئة بمرحلة الخطر الشديد وتدعو للقاء وطني عاجل بقيادة الرئيس


غزة / سما/

دعت حركة حماس،  إلى لقاء فلسطيني وطني عاجل على مستوى الجميع يحضره الرئيس محمود عباس.

وأكد القيادي في الحركة طاهر النونو، أن حماس بحاجة للوحدة الوطنية لمواجهة ورفض صفقة القرن.

وخلال مشاركته في برنامج "ملف الساعة" على قناة "الكوفية" ظهر اليوم الثلاثاء، قال النونو: "نريد أن نكون جزءًا من منظمة التحرير لتمارس دورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".

وعن تفاهمات التهدئة مع الاحتلال، أشار إلى أنها دخلت مرحلة الخطر الشديد، مطالباً الوسطاء بالتدخل لإنقاذ التفاهمات.

وبخصوص زيارة الوفد المصري للأراضي الفلسطيني، كشف النونو أن الوفد أجل زيارته التي كانت مقررة هذا الأسبوع للضفة الغربية وقطاع غزة.

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