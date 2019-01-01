الأحمد يدعو الجماهير للخروج للشوارع رفضا لورشة البحرين

رام الله / سما /

دعا عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الثلاثاء، جماهير شعبنا الفلسطيني للخروج إلى الشوارع "دون دعوة من أحد"؛ للتأكيد على رفض مؤتمر البحرين و صفقة القرن .

وقال الأحمد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية : "يجب على الجميع أن يخرج اليوم وغدا، لإيصال الصوت الفلسطيني ليكون هناك مصداقية للصوت، كي تنقله القيادة للرأي العام العالمي والأنظمة والمؤسسات الإقليمية والدولية".

واعتبر الأحمد مشاركة الدول العربية في "ورشة البحرين"، لرفع العتب، مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الابتزاز والضغط والترغيب والترهيب.