اسرائيل تحرض على السلطة والقيادة... "القيادات صاروا مليونيرات بعد أن نهبوا أموال التبرعات الدولية"

غزة / سما /

هاجم افير جندلمان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، القيادة الفلسطينية والسلطة واتهمهم بسرقة اموال الشعب الفلسطيني

وقال جندلمان في منشور له عبر صفحته على فيس بوك، "ما أقبح النفاق الفلسطيني!" وفق قوله.

وأضاف: القيادة الفلسطينية تدين الدول العربية التي تشارك في ورشة البحرين وتحرض ضدها وفي نفس الوقت هي لا تستحي وتطالبها بأن تدفع لها مئات الملايين من الدولارات "لمساعدة الفلسطينيين".

وزعم أن كل القيادات الفلسطينية صاروا مليونيرات بعد أن نهبوا أموال التبرعات الدولية.





