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ضبط مشتلين للمخدرات والقبض على 4 أشخاص في سلفيت

الثلاثاء 25 يونيو 2019 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط مشتلين للمخدرات والقبض على 4 أشخاص في سلفيت


سلفيت /سما/

ضبطت الشرطة وبمساندة الأمن الوطني صباح اليوم مشتلين للمخدرات، وألقت القبض على أربع أشخاص يشتبه بهم بحيازة وزراعة المواد المخدرة في بلدة الزاوية قضاء سلفيت .

وذكرت إدارة العلاقــات العامـة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لدى فرع مكافحة المخدرات في الشرطة مفادها وجود مشتل للمخدرات في بلدة الزاوية وبعد البحث والتحري والتاكد من صحة المعلومات، وبعد استصدار امر تفتيش من النيابة العامة، تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات ساندتها قوة من الشرطة ومن الأمن الوطني على رأسها العميد أركان حرب إيهاب السعيدني قائد قوات الأمن الوطني سلفيت والعقيد حقوقي سائد زهران مدير شرطة محافظة سلفيت، وفور وصولها باشرت بإجراءات التفتيش والبحث .

هذا وانه خلال عملية التفتيش ضبطت الشرطة داخل احد المنازل 188 غرام من مادة بيضاء اللون يشتبه بكونها مادة مخدرة، كما عثرت على منزل مكون من طابقين مجهز تجهيز كامل لزراعة المواد المخدرة، وضبطت ايضا 26 شتلة يشتبه انها مخدرة من نوع مرغوانا بداخل مشتل لزراعة البندورة طولها يصل لغاية مترين، حيث قامت الشرطة بضبط هذه المواد وإلقاء القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم بحيازة وزراعة والاتجار بالمواد المخدرة .

وتم توقيف الاشخاص الاربعة المشتبه بهم حيث سيتم إحالتهم والمضبوطات لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .

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