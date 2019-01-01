  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشوا يُطلع القنصل السويدي الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني الحالي

الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشوا يُطلع القنصل السويدي الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني الحالي


رام الله / سما /

 التقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في مقر سلطة النقد بمدينة رام الله، القنصل السويدي العام السيدة جيسيكا اولوسون.

واستعرض الشوا خلال اللقاء، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد في تطويره وتعزيز استقراره ومواكبته لأحدث التطورات المصرفية العالمية.

وأكد المحافظ على عمق العلاقة الثنائية بين فلسطين ومملكة السويد، مشيراً إلى ان مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة النقد والبنك المركزي السويدي، التي يتم من خلالها تقديم مساعدات فنية بمجالات مصرفية عدة، خاصة طرق الدفع الالكترونية.

 وشدد الشوا على ضرورة تعزيز هذه العلاقة المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني الحالي، وما يمر به من تحديات، حيث أكد المحافظ  أنه رغم تلك التحديات إلا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني متين ومستقر.

من جانبها، أشادت اولوسون بتطور القطاع المصرفي الفلسطيني واستقراره، وبجهود سلطة النقد في تحقيق ذلك، معربةً عن استعداد بلادها توسيع آفاق التعاون المستمر والمتبادل في مختلف المجالات ومنها المالي والمصرفي.

الأكثر قراءة اليوم

كاتبة اسرائيلية تزعم :"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين..

لهذا السبب .. الاحتلال يوقف نقل الوقود لمحطة كهرباء غزة حتى اشعار اخر

السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة: "ما هو العيب في استسلام الفلسطينيين؟"

الرئيس: نحارب الإرهاب أينما كان والحل السياسي هو المهم

ديختر: إنهاء المشكلة الأمنية الخطيرة في قطاع غزة تكمن في خيارين لا ثالث لهما!

إسرائيل تسمح لفلسطينية بزيارة قبري والدها وشقيقها بعد منع استمر 71 عاماً

مظاهرات في الضفة و إضراب شامل يشلّ مرافق الحياة بغزة

الأخبار الرئيسية

2

اسرائيل تحرض على السلطة والقيادة... "القيادات صاروا مليونيرات بعد أن نهبوا أموال التبرعات الدولية"

حماس

حماس توجه رشائل شديدة اللهجة لاسرائيل.. تلاعب الاحتلال ينذر بعواقب وخيمة

العالول للعرب المشاركين في ورشة العار : طعناتكم في ظهورنا زادت ونأمل ان تصحو شعوبكم من سباتها

الرئاسة الفلسطينية : ورشة المنامة ولدت ميتة وهدفها التمهيد لإمارة غزة

البحرين

ورشة المنامة تنطلق اليوم .. موفدة هآرتس تكشف : هذا ما يجري في البحرين..