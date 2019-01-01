الشوا يُطلع القنصل السويدي الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني الحالي

رام الله / سما /

التقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في مقر سلطة النقد بمدينة رام الله، القنصل السويدي العام السيدة جيسيكا اولوسون.

واستعرض الشوا خلال اللقاء، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد في تطويره وتعزيز استقراره ومواكبته لأحدث التطورات المصرفية العالمية.

وأكد المحافظ على عمق العلاقة الثنائية بين فلسطين ومملكة السويد، مشيراً إلى ان مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة النقد والبنك المركزي السويدي، التي يتم من خلالها تقديم مساعدات فنية بمجالات مصرفية عدة، خاصة طرق الدفع الالكترونية.

وشدد الشوا على ضرورة تعزيز هذه العلاقة المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني الحالي، وما يمر به من تحديات، حيث أكد المحافظ أنه رغم تلك التحديات إلا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني متين ومستقر.

من جانبها، أشادت اولوسون بتطور القطاع المصرفي الفلسطيني واستقراره، وبجهود سلطة النقد في تحقيق ذلك، معربةً عن استعداد بلادها توسيع آفاق التعاون المستمر والمتبادل في مختلف المجالات ومنها المالي والمصرفي.