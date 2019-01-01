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بنك فلسطين يقدم دعمه لجمعية الجاروشية الخيرية في محافظة طولكرم

الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يقدم دعمه لجمعية الجاروشية الخيرية في محافظة طولكرم


طولكرم/سما/

قدم بنك فلسطين دعماً مالياً لجمعية الجاروشية الخيرية في محافظة طولكرم كجزء من مساهمته في دعم الأنشطة الخيرية في المحافظة وتعزيز تلبية الإحتياجات المتعلقة بالشرائح الإجتماعية والإنسانية. وقد خصص الدعم المقدم من البنك من أجل استيعاب مجموعة من المسنينوالمسنات الذين هم بحاجة الى الإيواء والرعاية في المحافطة.

ويأتي الدعم الذي يقدمه البنك كجزء من مسؤوليته الإجتماعية التي يخصص لها ما نسبته 5% من أرباحه السنوية لدعم وتطوير القطاعات التنموية المختلفة كالتعليم والصحة والمساعي الإنسانية والمشاريع الثقافية والفنية والرياضة وغيرها من الأنشطة. حيث تم هذا الدعم ايمانا من البنكبضرورة تعزيز المساعي الإنسانية وتكريس احترام البنك لشريحة المسنين في مختلف أرجاء الوطن. 

من ناحيتها، أشادت جمعية الجاروشية بجهود البنك والنشاطات التي يقوم بها لدعم المجتمع الفلسطيني، وشريحة المسنين على وجه الخصوص، حيث قامت الجمعية بتكريم البنك عبر تسليم درع تكريمي لمدير فرعه في مدينة طولكرم تقديراً منها على دعمه للجمعية واستمرار عملها.

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