الاحتلال يستولي على جرار زراعي ومعدات بناء لمدرسة التحدي 17 شمال يعبد

جنين / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على معدات بناء لمدرسة ظهر المالح الأساسية (مدرسة التحدي 17)، وعلى جرار زراعي في قرية ظهر المالح الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري من الجهة الشمالية الغربية من منطقة يعبد.

وذكر رئيس مجلس قروي ظهر المالح عمر الخطيب، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت المدرسة واستولت على جرار زراعي ومعدات للبناء من طوب ورمل واسمنت ولفات من الأسلاك داخل المدرسة، وذلك بحجة منع بناء المشروع الثاني من وحدات صحية وسور لمدرسة التحدي تحت حجة عدم الترخيص .

وأضاف إن سلطات الاحتلال سلمتهم قرارا بمنع البناء، وآخر بالاستيلاء على المواد والجرار الزراعي المستعمل في المشروع.