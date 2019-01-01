الشلالدة يبحث مع مسؤولة أوروبية تطوير قطاع العدالة

رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة مع رئيسة التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين اليساندرا فيزير، سبل تعزيز التعاون لتطوير منظومة قطاع العدالة والقضاء في فلسطين.

وأكد الشلالدة خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، اهتمام الحكومة بتعزيز وتطوير قطاع العدالة، وحماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون.

وأشار إلى تشكيل لجنة من رؤساء قطاع العدالة للتباحث في القضايا المشتركة وتعزيز تكامل الأدوار بين مؤسسات القطاع.

وأضاف أن دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، خاصة بعد انضمامها إلى العديد منها، والالتزام بمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وشدد الشلالدة على الالتزام بتطبيق أجندة التنمية المستدامة، وتحديدا الهدف 16 المرتبط بقطاع العدالة، والخاص "بالعدل والسلام ومؤسسات قوية".

وتطرق إلى منحة الاتحاد الأوروبي للمعهد القضائي، لتطوير أداء مؤسسات القطاع وتعزيز وتوسيع نظام تدريبي متماسك وشامل للقضاة وأعضاء النيابة العامة من خلال المعهد.

بدورها، أشارت فيزير لأهمية التعاون لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، خاصة أن الاتحاد الأوروبي ركز خلال السنوات الماضية على دعم البنية التحتية وانشاء المحاكم، ويساعد حاليا للانطلاق نحو مشاريع استراتيجية في هذا القطاع.