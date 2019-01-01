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عائلة غولدين تبعث رسالة إلى المجتمعين في مؤتمر البحرين

الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة غولدين تبعث رسالة إلى المجتمعين في مؤتمر البحرين


القدس المحتلة / سما /

بعثت عائلة الجندي الإسرائيلي المفقود في قطاع غزة هدار غولدين رسالة إلى جميع سفراء الدول المشاركة في المؤتمر الاقتصادي في البحرين.

وحسب القناة العبرية السابعة، طالب والدة ووالدة غولدين في الرسالة بأن تكون عودة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة شرطاً مسبقاً لأي تسوية محتملة.

وكتب الوالدان في رسالتهم: "قبل أن يتمكن العالم من الالتزام بتحسين حياة الفلسطينيين، يجب إعادة الجنود إلى دفنهم". 

وأضافا: "منذ حوالي خمس سنوات، قُتل ابننا هدار وخُطف في نفق خلال وقف لإطلاق النار الإنساني الدولي، ومنذ ذلك الحين، انتهكت حماس جميع القوانين والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحالت دون دفنه وهذا منافي من قبل جميع الأديان، بما في ذلك الإسلام"، كما زعما.

وطالبت العائلة من المجتمعين في مؤتمر البحرين للعمل من أجل دفع عجلة عودة الجنود والإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

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