وفد من الأمم المتحدة يصل قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس

غزة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن فريق نيابة عن مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، وصل إلى قطاع غزة لإجراء محادثات مع قيادة حركة حماس بشأن تهدئة الأوضاع ومنع اندلاع تصعيد جديد.

وبحسب القناة، قالت مصادر دبلوماسية إن "الأمم المتحدة حذرت حماس في الماضي عدة مرات، من أن استمرار إطلاق البالونات الحارقة يعرض تفاهمات التهدئة للخطر".

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أن عدة حرائق اندلعت اليوم بمستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

حيث اندلع حريقين في المجلس الإقليمي أشكول، وحريق في منطقة "كرم أبوسالم"، وحريق بمستوطنة "شاعر هنيغف"، إضافة إلى ثلاثة حرائق اندلعت في منطقة "كيسوفيم"، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.