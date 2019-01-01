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وفد من الأمم المتحدة يصل قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس

الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من الأمم المتحدة يصل قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس


غزة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن فريق نيابة عن مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، وصل إلى قطاع غزة لإجراء محادثات مع قيادة حركة حماس بشأن تهدئة الأوضاع ومنع اندلاع تصعيد جديد.

وبحسب القناة، قالت مصادر دبلوماسية إن "الأمم المتحدة حذرت حماس في الماضي عدة مرات، من أن استمرار إطلاق البالونات الحارقة يعرض تفاهمات التهدئة للخطر".

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أن عدة حرائق اندلعت اليوم بمستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

حيث اندلع حريقين في المجلس الإقليمي أشكول، وحريق في منطقة "كرم أبوسالم"، وحريق بمستوطنة "شاعر هنيغف"، إضافة إلى ثلاثة حرائق اندلعت في منطقة "كيسوفيم"، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

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