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اشتية يستعرض استراتيجية الحكومة من خلال التنمية بالعناقيد مع البنك الدولي واليونسيف

الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستعرض استراتيجية الحكومة من خلال التنمية بالعناقيد مع البنك الدولي واليونسيف


رام الله / سما /

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله، مع المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن، والممثلة الخاصة لمنظمة "اليونيسيف" في فلسطين جينيفيف بوتين، كلا على حدة، آخر التطورات السياسية والاقتصادية.

واستعرض اشتية استراتيجية وخطط الحكومة للفترة المقبلة من خلال التنمية بالعناقيد في محافظات الوطن، حسب الميزة التنافسية لكل محافظة، والمتمثلة بخلق تنمية أفقية لتجهيز البنى التحتية في المحافظات، ثم الانتقال للتنمية العمودية التي تمتاز بها كل محافظة، في سبيل تعزيز المنتج الوطني، وفي إطار الانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تماشي الدعم الدولي المقدم مع الأولويات والسياسات الوطنية بهدف إنجاح التنمية بالعناقيد.

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