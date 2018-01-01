وحدات "أبناء الزواري" للطائرات تعلن دخولها ميدان العمل وتتوعد بجعل مستوطنات الغلاف جحيما

غزة / سما /

أعلنت وحدات "أبناء الزواري" للطائرات الحارقة، الثلاثاء، دخولها ميدان العمل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك ردًّا على عدم التزامه بتفاهمات التهدئة الموقّعة برعاية مصرية قطرية أممية.

وتوعّدت وحدات "أبناء الزواري"، في بيان لها، بجعل مستوطنات "غلاف غزة جحيمًا" لإجبار حكومة الاحتلال على الالتزامات بالتفاهمات.

وأوضحت أن قرارها جاء في ظل تنكّر الاحتلال للتفاهمات من خلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين، ووقف إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، إضافة لبدء فعاليات "مؤتمر البحرين".

وكانت وحدة برق الجهادية قد حذرت جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في "غلاف غزة" من البقاء في المواقع العسكرية أو المستوطنات القريبة من قطاع غزة، مطالبة الجميع بالمغادرة فوراً قبل فوات الأوان.

وأكدت وحدة برق الجهادية في بيان صحفي، أن الوحدة ستجعل من غلاف غزة كتلة من لهب رداً على استمرار حكومة نتنياهو بالتهرب عن رفع الحصار عن القطاع.

يُشار إلى أن وحدة برق مختصة في إطلاق البالونات والطائرات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، والتي أدت لحرق آلاف الدونمات الزراعية رداً على سياسة "إسرائيل" تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وظهرت وحدة برق الجهادية خلال انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار منذ عام 2018 رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين العزل في مظاهرات ومسيرات سلمية للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في كسر الحصار عن القطاع، والتأكيد على حق العودة إلى الأراضي المحتلة.