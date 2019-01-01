حماس توجه رشائل شديدة اللهجة لاسرائيل.. تلاعب الاحتلال ينذر بعواقب وخيمة

غزة / سما /

حذرت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتلال الاسرائيلي من تصدير ازماته الداخلية الى الشعب الفلسطيني، كما وجهت له رسائل شديدة اللهجة عقب قرار الاحتلال الاخير بشأن وقود كهرباء غزة.

وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة، "نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع وما ستؤول إليه الأمور في قطاع غزة عقب تراجعه وتلكئه في تنفيذ التفاهمات".

وشدد القيادي في حماس في تصريح اورده الموقع الرسمي للحركة، أن تلاعب الاحتلال في مساحة الصيد ووقف توريد الوقود لمحطة التوليد يجعل التفاهمات في خطر شديد، وينذر بعواقب وخيمة.

وكان الاحتلال قرر إيقاف نقل الوقود المدعوم من قطر لصالح محطة الكهرباء، بذريعة إطلاق البالونات الحارقة التي تسببت بحرائق في غلاف غزة أمس.