بالاسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاربعاء

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاربعاء

وقالت الداخلية في بيان مقتضب، إن السفر سيكون غدًالحافلة الجوازات المصرية + الحافلة الأولى من كشف (6/25).

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للتذكير رابط كشف (6/25): اضغط هنا