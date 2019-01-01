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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة الرافضة لـ"ورشة المنامة" عند المدخل الشمالي للبيرة

الثلاثاء 25 يونيو 2019 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة الرافضة لـ"ورشة المنامة" عند المدخل الشمالي للبيرة


البيرة /سما/

 أصيب، ظهر اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة لقمع مسيرة سلمية انطلقت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، رفضا لما تسمى بـ"صفقة القرن"، و"ورشة المنامة".

كما استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين المتواجدين في المنطقة بقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، ومنعتهم من التغطية، وأجبرتهم على الابتعاد عن محيط المكان، فيما انتشر عدد آخر من هذه القوات على الجبال المحيطة بمستوطنة "بيت إيل" الجاثمة على أراضي البيرة.

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