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"هيئة الأسرى": تركيب أجهزة هواتف عمومية في قسم الأسرى الأشبال في "الدامون"

الثلاثاء 25 يونيو 2019 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى": تركيب أجهزة هواتف عمومية في قسم الأسرى الأشبال في "الدامون"


رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأنه تم البدء بتركيب أجهزة هواتف عمومية في قسم رقم (4) في معتقل "الدامون"، وهو القسم المخصص للأسرى الأطفال المقدسيين.

ووفقا لمصادر الهيئة، فقد تم بالفعل تركيب ثلاثة أجهزة، وسيتم تشغيلها بعد شهر تقريبا، كما سيتم إجراء الاتصالات التجريبية خلال الأيام المقبلة، بين قيادة حركة فتح في معتقل "ريمون" وقسم الأسرى الأشبال في "الدامون".

ولفتت الهيئة في بيان، إلى أن خطوة  تركيب أجهزة  التلفونات العمومية في أقسام السجون كانت ضمن المطالب الأساسية التي خاض من أجلها الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام في معركة الكرامة الثانية، حيث تم إنهاء الاضراب بعد ثمانية أيام، وذلك عقب عقد اتفاق خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي بين قادة الحركة الأسيرة وإدارات سجون الاحتلال يقضي بتلبية عدد من مطالبهم مقابل وقف خطواتهم التصعيدية ضد إدارات سجون الاحتلال.

يذكر أن عدد الأسرى القابعين في قسم (4) في "الدامون" 40 أسيراً من بينهم 35 أسيرا قاصرا، و 5 أسرى بالغين.

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