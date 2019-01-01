مسؤول إسرائيلي: في غزة لايهتمون بالعقاب ويحاولون التعامل مع الواقع

غزة / سما /

عقب ناحوم لانداو رئيس فريق الطوارئ في كيبوتس سعد، يوم الثلاثاء، على قرار إسرائيل وقف إدخال الوقود لمحطة تشغيل كهرباء قطاع غزة بسبب البالونات الحارقة التي تُطلق تجاه مستوطنات الغلاف.

ووفقاً لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال لاندوا، "إنهم في غزة لا يهتمون بالعقاب، ويحاولون بشتى الظروف التعامل مع هذا الواقع المُعقد".

وقالت "القناة 12" العبرية، انه وفي أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة واندلاع الحرائق في غلاف غزة، تقرر إيقاف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في غزة عبر معبر كرم أبو سالم ابتداء من صباح الثلاثاء وحتى إشعار اخر.