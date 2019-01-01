القيادي عدنان: سحب سفير فلسطين في البحرين يقوي الموقف الفلسطيني الموحد

جنين / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم الثلاثاء، أن سحب سفير فلسطين في البحرين، يقوي الموقف الفلسطيني الموحد، رفضا لِقِمَّتها، معرباً عن تضامنه لكل منادٍ لذلك.

وأوضح عدنان، أن فَأْلَ أمريكا ومن فرّط من العرب خاب بأن يشتروا ذمة شعبنا بتفريط بالأرض والمقدسات، داعياً الكل الفلسطيني أن يكون هناك موقفاً فلسطينياً موحدا ممن يشاركون في قمة البحرين.

وشدد على أن فلسطين كاشفة العورات واليوم يبان أكثر عَوَرُ وقبح المنبطحين والمفرِّطين والمشاركين بجرحها من العرب، ويظهر اليوم أكثر ارتهان مواقف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لمجموعة من الدول ممن هرولوا ورحبوا بقمة البحرين ليكون كل صامت شريك بالمؤامرة على فلسطين.

وقال الشيخ عدنان:"فلسطين وشعبها الكريم يصرخ بكل من تداعى لقمة العار في البحرين: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، وأن دماء شهداء فلسطين من شعبنا وأمتنا ممن قضوا دفاعا عن ثراها ومقدساتها- وآهات أسراها تلعن الخائنين للقدس وفلسطين والأمة.

ودعا، أصحاب العمائم والإفتاء في الخليج ومصر والمغرب والأردن برفع صوتهم مما يحدث من خيانة وخضوع لأمريكا وهرولة للتطبيع مع المحتل في فلسطين وإلا استووا بالجاهلين وكان علمهم وِزْراً عليهم وحسرة في الدارين.