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بيت لحم: جيش الاحتلال يقمع مسيرة مناهضة لـ "ورشة المنامة"

الثلاثاء 25 يونيو 2019 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: جيش الاحتلال يقمع مسيرة مناهضة لـ "ورشة المنامة"


بيت لحم / سما /

اعتدى جنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط قبة راحيل شمالي مدينة بيت لحم اليوم، على المواطنين المشاركين في مسيرة جماهيرية ضد ورشة المنامة .

وافادت مصادر محلية، ان جنود الاحتلال قاموا بتفريق المسيرة والاعتداء على المشاركين بالضرب وإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريقهم وقد وقعت مواجهات محدودة اثناء ذلك.

وكانت مسيرة حاشدة انطلقت ظهر اليوم من دوار نيسان الكائن في شارع المهد الجديد ضد ورشة البحرين حيث ساق المتظاهرون حمارا في مقدمة المسيرة رفع عليها صور الرئيس الامريكي دونالد ترامب وصور محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وقادة البحرين كما رفع المتظاهرون العلم الفلسطيني واللافتات المنددة بهذه الورشة اضافة الى ترديد هتافات مناوئة لصفقة القرن وعرف من بين هذه الهتافات " "يا للعار ويا للعار .. باعوا فلسطين بالدولار"، وينك وينك يا دلال حكام العرب انذال واولهم بن سلمان"، وينك وينك يا دلال حكام العرب ابطال واولهم بن الصباح"، وذلك في اشادة لموقف الكويت من الورشة كما قال عدد من المشاركين، وسارت المسيرة باتجاه محيط قبة راحيل حيث باغتها الجنود بالقمع، وافيد ان الجنود اصابوا محمد اللحام اثناء الاعتداء عليه.

وخلال ذلك قال منذر عميرة منسق اللجنة التنسيقية لمواجهة الاحتلال والاستيطان ان ورشة البحرين هي ورشة تعقد في قلب الوطن العربي التي يرفضها ولها عدة اهداف من بينها التطبيع اذ شاهدنا العديد من الاسرائيليين يصلون الى عاصة هذا البلد الذي يجب ان يكون متمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني ويدافع عنها وليس جسرا لتمرير الصفقات المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية وما الورشة التي تنعقد اليوم الا انها تصب في هذا المصب الخطير ولتحقيق الهدف الاخطر.

وقال الناشط يوسف الشرقاوي، ان صفقة القرن لن تمر امام صمود شعبنا وارادته التي لا تلين وهو مصمم على افشال كافة المرامرات التي تستهدف حقوقه وقضيته وعلى الجميع ان يدرك ان المحور العدواني ضد شعبنا يجب ان يجابه بكل المواقف والابتعاد عن المجاملة لان الحقوق التاريخية تحتج الى مواقف واضحة وحاسمة حتى نستطيع افشال هذه المؤامرة .

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