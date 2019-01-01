  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نجاة وحدة "ماجلان" الخاصة بالجيش الإسرائيلي من حدث خطير

الثلاثاء 25 يونيو 2019 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجاة وحدة "ماجلان" الخاصة بالجيش الإسرائيلي من حدث خطير


القدس المحتلة / سما /

نجت قوة من وحدة "ماجلان" الإسرائيلية الخاصة من حدث عملياتي خطير في وادي الأردن.

وأفاد موقع "مفزاك لايف" العبري، أنه خلال تدريبات مكثفة للجيش الأسبوع الماضي في شمال وادي الأردن، وقع حدث أمني خطير للغاية، لكن انتهى لحسن الحظ دون وقوع إصابات، كما نقل عن القناة العبرية الثانية.

وأوضح الموقع أنه خلال تمرين عسكري تمركزت وحدة ماجلان قرب الحدود الشمالية لوادي الأردن للتعامل مع حادث عملي، لكن قوات الجيش الأخرى في التدريبات لم تكن تعرف بوجودها وأطلقت صوبها قذائف الهاون، وأبلغ الوحدة أنها تتعرض لقصف وأن القذائف سقطت بجانبها لكن لم يصب أحد.

وأشار إلى أنه في أعقاب الحادث ثم إيقاف التدريبات وتم نقل تقرير عنها إلى القيادة الشمالية وأمرت بفتح تحقيق.

وحسب التحقيق الأولى، تبين أن هناك فجوة كبيرة في التنسيق بين الوحدات وسيتم الاستفادة من الدرس.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف اجتماع بين السلطة واسرائيل في القدس قبل قليل وهذا ما بحثاه

تصدينا لامريكا دفاعا عن حماس.. عريقات يوجه رسالة لهنية ويقول له هذا كل ما عليك فعله الليلة!

جنرال إسرائيلي: يمكن لإسرائيل الانتصار على حماس بغزة من خلال خمس طرق فعالة تتمثل بالتالي..

كوشنير يسأل بلير: ماذا لو كنت رئيس السلطة الفلسطينية؟

شاهد : الصورة التي هزت أمريكا و العالم

صحفي إسرائيلي يكشف "كواليس إحباط تفجير طائرة كانت في طريقها إلى أبو ظبي"!

وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة مهمة للغاية وإسرائيل موجودة ونريد السلام معها!

الأخبار الرئيسية

مصادر : موعد وصول الوفد المصري لغزة غير محدد و محادثات التهدئة شبه متوقفة

حسين الشيخ يؤكد لقاءه بوزير المالية الإسرائيلي وهذا ما تم بحثه اللقاء

البحرين

تقرير إسرائيلي عن مؤتمر البحرين يكشف عن "الصفقات من وراء الكواليس"

إذاعة عبرية : حماس تطلب من إسرائيل إعادة "ضخ الوقود"

كوشنر

كوشنر : ورشة البحرين «ليست رشوة» والتحول الاقتصادي في الضفة و غزة بات ممكناً