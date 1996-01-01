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وزارة الاتصالات تدعو الشركات ومحطات المرئي والمسموع إلى الالتزام بمعايير الرخص الممنوحة لها

الثلاثاء 25 يونيو 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحطات المرئي والمسموع إلى الالتزام بمعايير الرخصة الممنوحة لها، محذرة الشركات التي لم تستكمل إجراءات الترخيص لديها بتصويب أوضاعها، تجنبا لتعرضها لأية عواقب قانونية جراء عدم التزامها بالرخص الممنوحة ومعاييرها.

وأوضحت في بيان صحفي، أن ذلك يأتي استنادا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، وضمن سياسة الوزارة المعلنة لتعزيز المنافسة في البنية التحتية وخدمات الاتصالات.

وأشارت الوزارة إلى أنها تولي اهتماما بالغا بحماية المستخدمين وتوفير أفضل الخدمات لهم بجودة عالية، داعية جميع الشركات الالتزام التام بالقوانين والتشريعات المعمول بها واتفاقيات الرخص الموقعة.

وناشدت المواطنين إلى شراء الأجهزة والخدمات من المحال والشركات المرخصة والابتعاد عن غير المرخصة تجنبا للوقوع بالخداع وحرصا على المصلحة العامة، ولمزيد من المعلومات حول الشركات المرخصة يرجى الوصول الى الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة www.mtit.pna.ps.

#وزارة الاتصالات

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