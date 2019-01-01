وزير الاقتصاد يطلع البنك الدولي على أولويات عمل الحكومة لتحسين أداء الاقتصاد

رام الله / سما /

أطلع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، وفدا من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي ميرزا حسن، على أولويات عمل الحكومة لتحسين اداء الاقتصاد الوطني.



وبين العسيلي مساعي وزارة الاقتصاد لتسحين البيئة الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، من خلال مراجعة واقرار العديد من القوانين كقانون الشركات الذي تعمل الوزارة حاليا على مراجعته، والجهود المبذولة لتطوير وتأهيل المناطق الصناعية الحالية وتوسيع القاعدة الانتاجية الصناعية بالإضافة الى الجهود المبذولة لجذب استثمارات خارجية الى فلسطين، ما يساهم في الحد من مشكلة البطالة، لافتا الى تو

جه وزارة الاقتصاد الوطني في التحول لوزارة ذكية في كافة خدماتها وإجراءاتها، ما ينعكس ايجابا على كافة الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين.



وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة البرامج والمشاريع التي ينفذها البنك الدولي والتوجهات الحالية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا في فلسطين، من خلال مشاركته مع الوزارة في رئاسة مجموعة العمل للاقتصاد الرقمي والإبداع والريادة التي تنضوي تحت مجموعة العمل القطاعية للتجارة والقطاع الخاص.



بدوره، أشاد ميرزا بتوجهات الحكومة الفلسطينية الخاصة بإدارة الشأن الاقتصادي الفلسطيني، معربا عن استعداده للتعاون لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين ادائه.