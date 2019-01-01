عُمان تؤكد ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب

استقبل يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير العُماني، اليوم الثلاثاء، د. تيسير جرادات سفير دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان.

وأكد الوزير بن عبد الله على دعم السلطنة الكامل، ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب ونضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة والحرص على توثيق العلاقات الثنائية، وتطويرها في كافة المجالات، والمساعدة في كل ما من شأنه تعزيز الإستقرار في المنطقة، وإنعاش فرص السلام العادل والشامل، على أساس الشرعية الدولية ،وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 والمبادرة العربية.

ومن جانبه، أثنى السفير الفلسطيني على المواقف المخلصة للسلطنة في مؤازرة الشعب الفلسطيني ومساندة قيادته الشرعية في الذود عن حقوقه وثوابته ورفض التنازل عنها أوالتفريط بها.