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نيابة الاحتلال الاسرائيلي تتراجع عن اتهام قطوسة وتطلق سراحه

الثلاثاء 25 يونيو 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة الاحتلال الاسرائيلي تتراجع عن اتهام قطوسة وتطلق سراحه


القدس المحتلة/سما/


أعلنت النيابة العسكرية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، تراجعها عن لائحة الاتهام ضد محمود قسوطة (44 عاما) من دير قديس قرب رام الله، بقضية اغتصاب طفلة يهودية في السابعة من عمرها. 
وجاء القرار خلال جلسة عقدها النائب العسكري الرئيسي شارون افيك صباح اليوم، مع ممثلي النيابة والشرطة الاسرائيلية. 
وقرر النائب العسكري انه ليس هناك ادلة كافية لادانة محمد قطوسة وعليه تقرر الافراج عنه واعادة ملف التحقيق الى الشرطة الاسرائيلية لتواصل التحري والبحث عن الجاني.

وقال مصدر في الشرطة الاسرائيلية ان قطوسة لا يزال المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية وان الشرطة ستبدأ التحقيق فيها من جديد.

وتحاول الشرطة الاسرائيلية استخراج عينات للحمض النووي من الملابس التي لبستها الطفلة في يوم الاغتصاب، قبل نحو اكثر من شهرين ونصف الشهر، لفحص ما اذا تتطابق مع الحمض النووي الخاص بالمتهم ام لا.

 

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