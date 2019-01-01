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جنود إسرائيليون كادوا يُقتلون خلال تدريبات

الثلاثاء 25 يونيو 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنود إسرائيليون كادوا يُقتلون خلال تدريبات


القدس المحتلة / سما /

 نجت مجموعة من جنود وحدة "ماجلان" الاسرائيلية وهي من وحدات النخبة، بعد أن أطلق جنود كانوا يتدربون في موقع قريب منهم عدة قذائف هاون خلال تدريب عسكري.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن الجنود الذين كانوا يتدربون قرب الحدود الشمالية، أطلقوا القذائف في منطقة تم إرسال قوة ماجلان إليها لمهمة عسكرية، وخلال تواجدهم في المكان تعرضوا لقذائف قبل أن يبلغوا عبر شبكة الاتصال عن تعرضهم للقصف ويطالبوا بوقفه فورا دون أن تقع إصابات حينها.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، إن الحادث وقع خلال مناورة جرت الأسبوع الماضي، ووصف الحادث بأنه خطير ويتم التحقيق فيه، بسبب فجوة في التنسيق.

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