رونالدو يكافئ عمال الفندق بـ 18 ألف استرليني

وكالات / سما /

يتنقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بين الدول الساحلية المطلة على البحر المتوسط لقضاء أجازة صيفية مميزة بعد ختام الموسم الكروي، مستغلاً امتلاكه يخت خاص “أفريقيا1” يقضي على متنه أيام عديدة وسط البحر برفقة أفراد عائلته.

وتواجد رونالدو في الأيام الماضية أمام السواحل اليونانية مع خطيبته جورجينا رودريجيز وأطفاله (جونيو وماثيو وإيفا والآنا مارتينا)، وهي كانت محطته الأولى في الأجازة بعدما قاد منتخب بلاده البرتغال للفوز بلقب أول نسخة من دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا في المباراة النهائية.

رونالدو بعد أن أنهى أجازته في اليونان قرر أن يكافئ فريق العمل في الفندق الذي تولى خدمته مع أفراد عائلته، ومنحهم “بقشيش” قيمته 18 ألف جنيه إسترليني تم توزيعه على 10 أفراد.

ووجه رونالدو الشكر لكل فريق العمل في الفندق على بذل مجهوداً كبيراً من أجل توفير كل سبل الراحة له وعائلته طوال الأجازة في اليونان.

وتنقل رونالدو بعد ذلك إلى فرنسا وتحديداً أمام ساحل إمارة موناكو، لتكون محطته الثاني في الأجازة الصيفية.

كان المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي ماوريسيو ساري سافر خصيصاً إلى فرنسا لمقابلة رونالدو على متن اليخت وسط البحر، من أجل الاجتماع معه وعرض عليه الأهداف التي يريد تحقيقها مع الفريق خلال الموسم المقبل.