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مسئول إسرائيلي: في غزة لا يهتمون بالعقاب ويتعاملون مع الواقع المعقد

الثلاثاء 25 يونيو 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسئول إسرائيلي: في غزة لا يهتمون بالعقاب ويتعاملون مع الواقع المعقد


القدس المحتلة / سما /

انتقد "ناحوم لانداو" رئيس فريق الطوارئ في كيبوتس سعد، سياسة العقاب التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات الغلاف.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ناحوم قوله حول وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بسبب البالونات الحارقة، "إنهم في غزة لا يهتمون بالعقاب، ويحاولون بشتى الظروف التعامل مع هذا الواقع المعقد".

وكانت القناة الثانية العبرية، قالت إن وزارة الجيش أعلنت عن وقف تزويد قطاع غزة بوقود محطة الكهرباء، وذلك رداً على استمرار سقوط البالونات الحارقة.

وأشارت القناة العبرية، الى أن 14 حريقا اندلعت بالأمس، بعدة مستوطنات بغلاف غزة، بفعل سقط بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

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