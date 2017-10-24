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مهجة القدس: محكمة سالم تصدر حكمين بحق الأسيرين مصطفى جواد وأحمد كميل

الثلاثاء 25 يونيو 2019 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن محكمة سالم العسكرية ، أصدرت حكمين بحق أسيرين من حركة الجهاد الإسلامي .

وأوضحت مهجة القدس أن الأسيرين هما:

الأسير المجاهد مصطفى عيد ذيب جواد (30 عاماً) من بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 05/09/2018م، وأصدرت المحكمة حكماً بحقه بالسجن الفعلي (18) شهراً ويوم واحد وغرامة مالية قدرها (4000) شيكل بتهمة القيام بنشاطات ضد الاحتلال .

والأسير المجاهد أحمد نادر أحمد كميل (21 عاماً) من بلدة قباطية قضاء مدينة جنين، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 24/10/2017م، وأصدرت المحكمة حكماً بحقه بالسجن الفعلي (30) شهراً وغرامة مالية قدرها (2000) شيكل بتهمة القيام بنشاطات عسكرية وتآمر لإطلاق نار ضد قوات الاحتلال .

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسيرين مصطفى جواد وأحمد كميل ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي . ويقبعان حالياً في سجن مجدو.

#مهجة القدس

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