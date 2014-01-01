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فيديو.. "سكامب ترامب" يفوز بجائزة أقبح كلب في العالم

الثلاثاء 25 يونيو 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "سكامب ترامب" يفوز بجائزة أقبح كلب في العالم


وكالات / سما /

فاز كلب ذو عينين جاحظتين وشعر مجعد بالجائزة الكبرى في المسابقة السنوية الحادية والثلاثين لأقبح كلب في العالم.

الطريف في الأمر بأن الكلب الفائز بجائزة "أقبح كلاب العالم" يحمل اسم " سكامب ترامب"، بحسب مانقلت صحيفة "The Guardian" البريطانية.

مالكة الكلب إيفون مورونيس حصلت على 3 آلاف دولار أمريكي كجائزة بالإضافة لكأس بحجم الكلاب من فصيلة "روت فايلر".

وقالت مورونيس بأنها قد أنقذت هذا الكلب في مدينة كومبتون في عام 2014، بعد أن وجدته على أحد المواقع الإلكترونية، لتعتني به وليصبح أحد أفراد العائلة.

الكلب "سكامب ترامب" والذي يقوم بجولات تطوعية على مدارس الأطفال ومراكز كبار السن المحليين، استطاع التفوق على 18 متسابقا آخر، استعرضوا ألسنتهم المتدلية وأرجلهم المقوسة بالإضافة للكثير من الصفات الغريبة.

#سكامب ترامب #كلب

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