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سيلفستر ستالون يستفز محبيه بهذا الطلب مقابل التقاط صورة معه!

الثلاثاء 25 يونيو 2019 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيلفستر ستالون يستفز محبيه بهذا الطلب مقابل التقاط صورة معه!


وكالات / سما /

شن العديد من معجبي الممثل العالمي ​سيلفستر ستالون​ هجوماً كبيراً عليه بسبب اعتزامه الحصول على رسوم تصل إلى 849 جنيهاً إسترلينياً مقابل التقاط صورة معه وذاك خلال جولته المقبلة في بريطانيا.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ان ستالون سيقوم بزيارات إلى لندن ومانشستر وبرمنغهام في شهري أغسطس/ سبتمبر المقبلين، للترويج لفيلمه الأخير “رامبو 5” وأشارت الى ان المنظمين أدرجوا على جدول الزيارات المرتقبة خطوة جديدة وهي أنه يمكن لعشرة أشخاص فقط الاستفادة من عرض التقاط صورة مع ستالون بتكلفة تبلغ 849 جنيهاً إسترلينياً حوالي 1000 دولار أميركي للشخص الواحد، وستكون الصورة بحجم 22× 17 ولها أولوية بتوقيع سيلفستر ستالون بالقلم الذهبي.

هذه الخطوة انعكست بشكل سلبي على مواقع التواصل الإجتماعي حيث هاجم الكثير من الناشطين ستالون.

#سيلفستر ستالون

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