  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية: الشعب الفلسطيني لن يستسلم لأية مشاريع لا تستجيب لحقه في الاستقلال

الثلاثاء 25 يونيو 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عالياً وحدة الموقف السياسي الفلسطيني الرسمي والفصائلي والشعبي، وتحركات الغضب الواسعة التي تجتاح الوطن وتعم مخيمات اللجوء والشتات، ومناطق الإنتشار الفلسطينيِ في مواجهة ورشة البحرين وصفقة ترامب – نتنياهو.

كما وجهت التحية إلى شعوبنا العربية وقواها السياسية التي وقفت إلى جانب شعبنا في مقاومته للمشروع الأميركي، في لبنان، وسوريا، والعراق، والكويت، والبحرين، وتونس، والجزائر، والمغرب، والأردن، ومصر، والسودان، ما يشكل إدانة علنية لقرارات المشاركة العربية في ظل ذرائع واهية لا تقنع أحداً.

وأكدت الجبهة أن شعبنا لن يستسلم لأية مشاريع أو قرارات أو خطط لا تستجيب لحقوقه الوطنية كاملة، في العودة وتقرير المصير والإستقلال والحرية، ولن ترهبه تهديدات واشنطن وتل أبيب، ولن تغريه عشرات المليارات فالوطن ليس للبيع، والحقوق والكرامة الوطنية ليست للبيع.

#الجبهة الديمقراطية

الأكثر قراءة اليوم

صحفي إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة لتفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحماس برعاية قطرية

معاريف : دول عربية غاضبة من السلطة بسبب مقاطعة "البحرين"

كاتبة اسرائيلية تزعم :"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين..

السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة: "ما هو العيب في استسلام الفلسطينيين؟"

الرئيس: نحارب الإرهاب أينما كان والحل السياسي هو المهم

وحدة برق الجهادية تتوعد: سنجعل "غلاف غزة" كتلة من لهب

الرجوب: أخطر شيء على شعبنا الآن حرف البوصلة ورفض ورشة المنامة يحمل رسالة لثلاثة أطراف!

الأخبار الرئيسية

البحرين

ورشة المنامة تنطلق اليوم .. موفدة هآرتس تكشف : هذا ما يجري في البحرين..

مظاهرات في الضفة و إضراب شامل يشلّ مرافق الحياة بغزة

المعارضة البحرينية تعتذر للشعب الفلسطيني وتؤكد ما يحدث في المنامة وصمة عار من نظام مأجور لقوى الشر

الملك عبد الله

كاتبة اسرائيلية تزعم :"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين..

لهذا السبب .. الاحتلال يوقف نقل الوقود لمحطة كهرباء غزة حتى اشعار اخر