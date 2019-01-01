مؤتمر للمانحين اليوم في نيويورك لدعم الاونروا

رام الله/سما/



يُعقد اليوم، في نيويورك، مؤتمر الدول المانحة، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يتبعه اجتماع ومؤتمر آخر في أيلول/ سبتمبر المقبل، للتصويت على تجديد عمل الوكالة لثلاث سنوات أخرى.



وقال الناطق الإعلامي، باسم الوكالة، سامي مشعشع لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن المؤتمر يُعقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة الدورة الحالية للجمعية العمومية، ماريا فيرناندا اسبينوزا، مؤكداً أن ميزانية الوكالة السنوية تقدّر بمليار ومئتي مليون دولار سنوياً فقط.



وأعرب مشعشع عن استغرابه من تزامن عقد ورشة البحرين مع مؤتمر المانحين، مشيراً إلى أن الوكالة حدّدت مؤتمرها قبل عدة أشهر، بينما تقرر موعد الورشة قبل أيام فقط.



ودعا مشعشع الدول التي لم تفِ بالتزاماتها المالية لـ (أونروا) بتحويل التزاماتها بهذا الاستحقاق، مؤكداً أن اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة في البحر الميت الأسبوع الماضي، حث على ضرورة العمل على زيادة مساحة الدعم المالي لها، مع العمل على إبقاء التفويض الأممي لـ (أونروا) والذي سينتهي في أيلول/ سبتمبر المقبل.





