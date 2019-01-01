  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مؤتمر للمانحين اليوم في نيويورك لدعم الاونروا

الثلاثاء 25 يونيو 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤتمر للمانحين اليوم في نيويورك لدعم الاونروا


رام الله/سما/


يُعقد اليوم، في نيويورك، مؤتمر الدول المانحة، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يتبعه اجتماع ومؤتمر آخر في أيلول/ سبتمبر المقبل، للتصويت على تجديد عمل الوكالة لثلاث سنوات أخرى.

وقال الناطق الإعلامي، باسم الوكالة، سامي مشعشع لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن المؤتمر يُعقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة الدورة الحالية للجمعية العمومية، ماريا فيرناندا اسبينوزا، مؤكداً أن ميزانية الوكالة السنوية تقدّر بمليار ومئتي مليون دولار سنوياً فقط.

وأعرب مشعشع عن استغرابه من تزامن عقد ورشة البحرين مع مؤتمر المانحين، مشيراً إلى أن الوكالة حدّدت مؤتمرها قبل عدة أشهر، بينما تقرر موعد الورشة قبل أيام فقط.

ودعا مشعشع الدول التي لم تفِ بالتزاماتها المالية لـ (أونروا) بتحويل التزاماتها بهذا الاستحقاق، مؤكداً أن اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة في البحر الميت الأسبوع الماضي، حث على ضرورة العمل على زيادة مساحة الدعم المالي لها، مع العمل على إبقاء التفويض الأممي لـ (أونروا) والذي سينتهي في أيلول/ سبتمبر المقبل.


 

الأكثر قراءة اليوم

صحفي إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة لتفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحماس برعاية قطرية

معاريف : دول عربية غاضبة من السلطة بسبب مقاطعة "البحرين"

كاتبة اسرائيلية تزعم :"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين..

السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة: "ما هو العيب في استسلام الفلسطينيين؟"

الرئيس: نحارب الإرهاب أينما كان والحل السياسي هو المهم

وحدة برق الجهادية تتوعد: سنجعل "غلاف غزة" كتلة من لهب

الرجوب: أخطر شيء على شعبنا الآن حرف البوصلة ورفض ورشة المنامة يحمل رسالة لثلاثة أطراف!

الأخبار الرئيسية

البحرين

ورشة المنامة تنطلق اليوم .. موفدة هآرتس تكشف : هذا ما يجري في البحرين..

مظاهرات في الضفة و إضراب شامل يشلّ مرافق الحياة بغزة

المعارضة البحرينية تعتذر للشعب الفلسطيني وتؤكد ما يحدث في المنامة وصمة عار من نظام مأجور لقوى الشر

الملك عبد الله

كاتبة اسرائيلية تزعم :"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين..

لهذا السبب .. الاحتلال يوقف نقل الوقود لمحطة كهرباء غزة حتى اشعار اخر