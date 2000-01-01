  1. الرئيسية
  2. الصحة

ما هو الحد الأقصى لكمية السكر التي لا يجب أن نتعداها؟

الثلاثاء 25 يونيو 2019 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو الحد الأقصى لكمية السكر التي لا يجب أن نتعداها؟


وكالات / سما /

يرتبط الإفراط في أكل السكريات بالبدانة والالتهابات وحب الشباب وضعف الحساسية للأنسولين. ويتسلل السكر إلى الجسم من خلال مصادر عديدة، فالعصائر والكاتشاب والصلصات ومشروبات الصودا والطاقة كلها غنية بالسكر، إلى جانب الشوكولا والحلوى والكاندي. لكن، هل تعلم ما هو الحد الأقصى من السكر المضاف في اليوم للجسم؟

تحدد جمعية القلب الأمريكية الحد الأقصى اليومي من السكر بـ 150 سعرة حرارية للرجل، أي حوالي 37.5 غرام أو 9 ملاعق سكر، و100 سعرة للمرأة، أي 25 غراماً أو 6 ملاعق سكر.

لكن وفقاً لتقارير طبية أخرى يختلف الحد الأقصى اليومي من السكر حسب الوزن والطول. لذلك يتم تقديره بنسبة معينة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية للشخص.

فإذا كنت تتناول 1500 سعرة حرارية في اليوم لا ينبغي أن يتجاوز مقدار السكر 30 غراماً في اليوم، وإذا كنت تتناول 1800 سعرة فالحد الأقصى 37 غراماً، ولـ 2000 سعرة يبلغ الحد الأقصى 45 غراماً، ولـ 2500 سعرة يبلغ الحد الأقصى 55 غراماً.

وتحتوي بعض أنواع مشروبات الصودا على أكثر من 33 غراماً من السكر في العبوة الواحدة، كما يوجد السكر في صلصات الطعام، والفواكه، والحلويات التقليدية والكعك والمخبوزات الجاهزة.

لذلك، إذا كنت تريد ضبط الوزن وتقييد السكريات ابدأ بالابتعاد عن كل السكريات السائلة سواء كانت عصائر أو مشروبات غازية، وتناول الفاكهة بدلاً من الحلوى المصنّعة.

#السكريات #الجسم

الأكثر قراءة اليوم

صحفي إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة لتفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحماس برعاية قطرية

معاريف : دول عربية غاضبة من السلطة بسبب مقاطعة "البحرين"

كاتبة اسرائيلية تزعم :"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين..

السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة: "ما هو العيب في استسلام الفلسطينيين؟"

الرئيس: نحارب الإرهاب أينما كان والحل السياسي هو المهم

وحدة برق الجهادية تتوعد: سنجعل "غلاف غزة" كتلة من لهب

صهر ترامب يترأس مؤتمر المنامة .. فمن سيحضر ومن سيغيب ؟

الأخبار الرئيسية

البحرين

ورشة المنامة تنطلق اليوم .. موفدة هآرتس تكشف : هذا ما يجري في البحرين..

مظاهرات في الضفة و إضراب شامل يشلّ مرافق الحياة بغزة

المعارضة البحرينية تعتذر للشعب الفلسطيني وتؤكد ما يحدث في المنامة وصمة عار من نظام مأجور لقوى الشر

الملك عبد الله

كاتبة اسرائيلية تزعم :"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين..

لهذا السبب .. الاحتلال يوقف نقل الوقود لمحطة كهرباء غزة حتى اشعار اخر