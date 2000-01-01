ما هو الحد الأقصى لكمية السكر التي لا يجب أن نتعداها؟

وكالات / سما /

يرتبط الإفراط في أكل السكريات بالبدانة والالتهابات وحب الشباب وضعف الحساسية للأنسولين. ويتسلل السكر إلى الجسم من خلال مصادر عديدة، فالعصائر والكاتشاب والصلصات ومشروبات الصودا والطاقة كلها غنية بالسكر، إلى جانب الشوكولا والحلوى والكاندي. لكن، هل تعلم ما هو الحد الأقصى من السكر المضاف في اليوم للجسم؟

تحدد جمعية القلب الأمريكية الحد الأقصى اليومي من السكر بـ 150 سعرة حرارية للرجل، أي حوالي 37.5 غرام أو 9 ملاعق سكر، و100 سعرة للمرأة، أي 25 غراماً أو 6 ملاعق سكر.

لكن وفقاً لتقارير طبية أخرى يختلف الحد الأقصى اليومي من السكر حسب الوزن والطول. لذلك يتم تقديره بنسبة معينة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية للشخص.

فإذا كنت تتناول 1500 سعرة حرارية في اليوم لا ينبغي أن يتجاوز مقدار السكر 30 غراماً في اليوم، وإذا كنت تتناول 1800 سعرة فالحد الأقصى 37 غراماً، ولـ 2000 سعرة يبلغ الحد الأقصى 45 غراماً، ولـ 2500 سعرة يبلغ الحد الأقصى 55 غراماً.

وتحتوي بعض أنواع مشروبات الصودا على أكثر من 33 غراماً من السكر في العبوة الواحدة، كما يوجد السكر في صلصات الطعام، والفواكه، والحلويات التقليدية والكعك والمخبوزات الجاهزة.

لذلك، إذا كنت تريد ضبط الوزن وتقييد السكريات ابدأ بالابتعاد عن كل السكريات السائلة سواء كانت عصائر أو مشروبات غازية، وتناول الفاكهة بدلاً من الحلوى المصنّعة.