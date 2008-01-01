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يديعوت: أزمة أمنية خطيرة بمستوطنات الضفة الغربية

الثلاثاء 25 يونيو 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: أزمة أمنية خطيرة بمستوطنات الضفة الغربية


القدس المحتلة / سما /

 قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، إن مستوطنات الضفة الغربية تواجه أزمة أمنية خطيرة حاليًا بسبب النقص في حراس الأمن الذين يحرسونها.

وبحسب الصحيفة، فإن ما تبقى من حراس يهددون بترك وظائفهم بسبب ساعات العمل الطويلة وانخفاض الأجور مشيرةً إلى أن هناك نقصًا في الحراس الماهرين.

ووفقًا للصحيفة، فإن نحو 300 من حراس الأمن يتواجدون في 67 مهمة أمنية حساسة قد يتركون وظيفتهم الأسبوع المقبل، في حال لم يتم إيجاد حل لقضيتهم من خلال رفع أجورهم.

وأشار أولئك الحراس الذين يعملون منذ عام 2008 بحماية المستوطنات، إلى أنهم توجهوا لوزارة الجيش وناشدوا بحل قضيتهم إلا أنه لم يتم الاستماع إليهم.

وتصل تكلفة الحراسة للحارس الواحد في الساعة الواحدة 35 شيكلًا، ويعمل بعضهم لأكثر من 12 ساعة، وبعضهم لا يحصل على التدريب المناسب للحماية ومكافحة المهاجمين.

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