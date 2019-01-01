كهرباء غزة: وقف توريد الوقود سيؤثر على جدول التوزيع

غزة / سما /

قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن قرار الاحتلال وقف توريد الوقود لمحطة الكهرباء سيؤثر بشكل كبير على جدول توزيع الكهرباء.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أنه في حال تم إيقاف محطة الكهرباء عن العمل، فسيتأثر جدول التوزيع بشكل كبير. مشيرةً إلى أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الحياة العامة ويزيد معاناة المواطنين.

وبينت أن وقف الوقود وإيقاف تشغيل المحطة سيعني فقدان كمية تصل إلى 75 ميغاوات من الكهرباء. محذرةً من الأثار الإنسانية والبيئية في حال فقدت هذه الكمية من الكهرباء.

وكان الاحتلال قرر إيقاف نقل الوقود المدعوم من قطر لصالح محطة الكهرباء، بذريعة إطلاق البالونات الحارقة التي تسببت بحرائق في غلاف غزة أمس.