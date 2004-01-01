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نتائج اليوم الافتتاحي لبطولة الناشئين 2004

الثلاثاء 25 يونيو 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج اليوم الافتتاحي لبطولة الناشئين 2004


غزة / سما /

فاز بيت حانون الرياضي على نظيره خدمات النصيرات (1-0), ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الناشئين مواليد "2004 فما فوق" فرع "غزة والشمال".

ويدين "الحوانين" بانتصاره الثمين إلى سيف الدين أبو عودة الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

وفي نفس الفرع, تفوق فريق أكاديمية الوحدة على المشتل (3-0), وتعادل التفاح مع فلسطين (1-1).

وفي فرع "الوسطى والجنوب", انتصر العودة على أكاديمية المواهب (3-0), وتعادل جماعي رفح مع خدمات خانيونس (1-1).

كما اكتسح فريق أكاديمية الهدف نظيره اتحاد دير البلح (4-0), وتفوق خدمات البريج على شباب معن (1-0), والأقصى على شباب الزوايدة (3-0), وتعادل شباب خانيونس مع جاره الاتحاد (2-2).

#بطولة الناشئين

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