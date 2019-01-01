التربية تتسلم مشروع توسعة وصيانة مدرسة عزبة الطبيب في قلقيلية

قلقيلية / سما /

تسلمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم الثلاثاء، مشروع توسعة وإعادة تأهيل وصيانة مدرسة عزبة الطبيب الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية قلقيلية، بتمويل من برنامج التمويل المشترك (JFA)، حيث بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 255 ألف دولار.

وأوضحت الوزارة أن مشروع المدرسة شمل إضافة طابق ثاني يحتوي على (5) غرف صفية ووحدة إدارية، بالإضافة إلى الغرف التخصصية التي تشمل مختبري علوم وحاسوب ومكتبة، ووحدة صحية، ومرافق أخرى وساحات، إضافةً لصيانة المبنى القائم للمدرسة وتأهيله، وإنشاء روضة في الطابق الأرضي، وتأهيل حديقة خارجية لألعاب الأطفال تستخدم من قبل الطلبة والمجتمع المحلي، إضافةً إلى تزويد المدرسة بنظام الخلايا الشمسية على السطح لتوليد الكهرباء والذي بات عنصراً مهماً في المباني المدرسية الجديدة، وذلك وفق أفضل المعايير والمواصفات؛ مما يعزز نهج الوزارة نحو مدارس خضراء ومستدامة.

من جهته، أشار مدير عام الأبنية م. فخري الصفدي، إلى أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام الذي تسعى الوزارة لتحقيقه دائماً في مشاريعها. وأكد أن إنجاز هذا المشروع سيسهم في تحسين البيئة التعليمية؛ بما يشمل استيعاب الزيادة الطبيعية السنوية في أعداد الطلبة، والتخلص من الاكتظاظ في الغرف الصفية، واستبدال الغرف الصغيرة غير المناسبة، وتوفير الخدمات التعليمية النوعية؛ مما يسهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.

يشار إلى أن مدرسة عزبة الطبيب الأساسية تقع في منطقة مهددة من قبل الاحتلال ضمن ما يسمى المنطقة "ج"، وأن صيانتها تأتي في سياق تعزيز صمود المواطنين وثباتهم في مواجهة الاحتلال ومحاولاته لطردهم من أرضهم والاستيلاء عليها.