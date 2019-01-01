  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رأفت يدعو الدول العربية المشاركة في ورشة البحرين الالتزام بقرارات القمتين العربية والإسلامية

الثلاثاء 25 يونيو 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رأفت يدعو الدول العربية المشاركة في ورشة البحرين الالتزام بقرارات القمتين العربية والإسلامية


رام الله / سما /

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت الدول العربية المشاركة في ورشة البحرين إلى الالتزام بقرارات القمتين العربية والاسلامية قبل نحو شهر في مكة والتي أكدت على رفض أي خطة أمريكية لا تقر حل الدولتين وكامل حقوق شعبنا وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح رأفت في حديث لوسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية تحاول جمع الأموال من خلال هذه الورشة بهدف فرض التعايش ما بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي المتمثل بالمستوطنين مشيرا أيضا إلى أن الأموال التي يتحدثون عنها للأردن ولبنان هي من أجل تولي مسؤوليات وكالة الغوث لإنهاء قضية اللاجئين وإلغاء حق العودة.

وأشار عضو تنفيذية منظمة التحرير إلى مؤتمر الدول المانحة الذي يعقد في نيويورك اليوم بالتزامن مع انعقاد ورشة المنامة وذلك تأكيدا على استمرار عمل وكالة الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا.

وشدد رأفت على موقف القيادة وعلى راسها الرئيس محمود عباس والتفاف شعبنا خلف سيادته في مواجهة ورفض ما تسمى صفقة القرن وورشة البحرين إلى جانب الموقف العربي الشعبي الرافض للورشة.

#صالح رأفت

الأكثر قراءة اليوم

صحفي إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة لتفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحماس برعاية قطرية

معاريف : دول عربية غاضبة من السلطة بسبب مقاطعة "البحرين"

كاتبة اسرائيلية تزعم :"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين..

صور: اسرائيل تبدأ بتنفيذ خطة لتلافي صواريخ الكورنيت من غزة

السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة: "ما هو العيب في استسلام الفلسطينيين؟"

رواية مثيرة عما حدث في منزل الرئيس السوداني المخلوع لحظة اعتقاله!

الرئيس: نحارب الإرهاب أينما كان والحل السياسي هو المهم

الأخبار الرئيسية

المعارضة البحرينية تعتذر للشعب الفلسطيني وتؤكد ما يحدث في المنامة وصمة عار من نظام مأجور لقوى الشر

البحرين

موفدة هآرتس تكشف : هذا ما يجري في البحرين..

الملك عبد الله

كاتبة اسرائيلية تزعم :"صفقة سرية" تقف خلف مشاركة الأردن بورشة البحرين..

لهذا السبب .. الاحتلال يوقف نقل الوقود لمحطة كهرباء غزة حتى اشعار اخر

إضراب شامل يشلّ مرافق الحياة بغزة